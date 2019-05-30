جابر: نسعى للتواصل مع السفراء في لبنان من اجل تطوير العلاقات الثنائية

اشار رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ النائب ​ياسين جابر​ في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ وانغ كي جيان إلى اننا "نسعى للتواصل مع جميع السفراء في لبنان من اجل تطوير العلاقات الثنائية".

من جهته شكر السفير الصيني رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع الصين وخصوصا من خلال توليه شخصيا منصب رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الصينية البرلمانية.