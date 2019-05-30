اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الصيني في لبنان وانغ كي جيان إلى اننا "نسعى للتواصل مع جميع السفراء في لبنان من اجل تطوير العلاقات الثنائية".
من جهته شكر السفير الصيني رئيس مجلس النواب نبيه بري لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع الصين وخصوصا من خلال توليه شخصيا منصب رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الصينية البرلمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: نسعى للتواصل مع السفراء في لبنان من اجل تطوير العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.