ديوان المحاسبة سيصدر باليومين المقبلين قرارات تتعلق بالتوظيف بالادارات العامة

ستصدر ​النيابة العامة​ لدى ​ديوان المحاسبة​ في خلال اليومين المقبلين عددا من القرارات المتعلقة بملفات التوظيف التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017.

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