أعلن أمين سر تكتل "لبنان القوي" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عن "وصول مشروع الموازنة والفذلكة الى المجلس النيابي"، داعياً الى جلسة نهار الاثنين 3 حزيران لمناقشة الفذلكة وقانون تمديد القاعدة الاثني عشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان أعلن عن وصول مشروع الموازنة والفذلكة الى مجلس النواب ودعا لجلسة الاثنين لمناقشتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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