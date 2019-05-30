جاويش أوغلو: نعمل على تعزيز علاقاتنا مع ماليزيا وباكستان

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​تركيا​ تعمل على تعزيز علاقاتها مع ​ماليزيا​ و​باكستان​، على اعتبار أن البلدان الثلاثة تعد من أقوى الدول الإسلامية من الناحيتين الديمقراطية والاقتصادية"، موضحاً أن "ماليزيا وباكستان، تعتبران من الشراكاء المهمين لتركيا"، لافتاً إلى أن "قيادات الدول الثلاث عازمة على تعزيز القدرات المشتركة والتعاون القائم بين ​أنقرة​ واسلام أباد و كوالالمبور".

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