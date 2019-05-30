عباس أكد رفض المشاركة بالورشة الاقتصادية بالعاصمة البحرينية نهاية حزيران

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "رفض المشاركة في الورشة الاقتصادية، المزمع تنظيمها في العاصمة البحرينية المنامة، نهاية حزيران المقبل"، مشيراً إلى "أننا لن نشارك في الورشة الأميركية المقترحة في البحرين".
في 19 أيار أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يوما 25 و26 من الشهر المقبل.
وتستهدف الورشة، تسويق خطة التسوية المرتقبة، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.
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