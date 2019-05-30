أ.ف.ب: بوينغ تعترف بأخطاء في مؤشر حالات الخلل بطائرتها "ماكس 737"

أقر رئيس مجلس إدارة مجموعة بوينغ الأميركية دينيس مويلنبورغ، بوجود "أخطاء" في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن ​حالات​ الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرتها "737 ماكس" التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا.

وأعلن مويلنبورغ في مقابلة مع قناة "سي بي اس" ان "لم نطبق هذه الوظيفة بشكل سليم".

وذكرت وكالة فرانس برس، انها أول مقابلة تجريها وسيلة إعلام مع رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي تواجه إدارته لأزمة طائرات "737 ماكس" انتقادات، منذ الحادث الذي وقع في العاشر من آذار، ل​طائرة​ "737 ماكس 8" إثيوبية وأسفر عن سقوط 157 قتيلا.