محامي أسانج: موكلي مريض ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية في المحكمة

اعلن محامي مؤسس موقع ​ويكيليكس​ ​جوليان أسانج​، أن موكله مريض جدا ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في ​بريطانيا​ في جلسة للنظر في طلب تسليمه المقدم من ​الولايات المتحدة​.

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج الذي أخرجته السلطات من سفارة ​الإكوادور​ في لندن يوم 11 نيسان. ويواجه أسانج إجمالا 18 اتهاما جنائيا أميركيا قد يقضي بموجبها عقودا في السجن إذا أدين فيها.

وأبدى موقع ويكيليكس مخاوف شديدة بشأن الحالة الصحية لأسانج وقال إنه نُقل إلى جناح علاجي في سجن بلمارش البريطاني، ولفت الى ان حالته الصحية تدهورت في السجن وفقد الكثير من وزنه. وتقرر عقد الجلسة التالية لنظر طلب تسليمه يوم 12 حزيران.