عشرات المهاجرين ينزلون في فاليتا ولامبيدوسا

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فاليتا: أعلنت بحرية مالطا الخميس أنها أغاثت 75 مهاجرا في المتوسط في حين نزل 100 وثلاثة آخرون ليلا في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في حين كان لا يزال زورق مطاطي يواجه صعوبات.

وقالت البحرية إن المهاجرين الذين أغاثتهم مالطا كانوا يتمسكون بقفص لصيد التونة في عرض البحر دون مزيد من الايضاحات ويتوقع أن يصلوا إلى فاليتا اليوم.

في موازاة ذلك أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن مركبين ينقلان 46 و57 مهاجرا وصلا ليلا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تعد الأقرب إلى السواحل الليبية.

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وأضافت المفوضية على مواقع التواصل الاجتماعي "المهاجرون المرهقون والذين تجمدت أعضاؤهم من البردن أبحروا من ليبيا قبل ثلاثة أيام على الأقل" ورصدهم صيادون.

في الأثناء أعلنت جمعية "ووتش ذي ميد" الألمانية أنها على اتصال منتظم منذ الأربعاء بركاب الزورق المطاطي الذي يلاقي صعوبات. وقال الركاب إنه يحمل 90 شخصا بينهم 15 طفلا.

وغالبية السفن العسكرية التي سيرت دوريات قبالة سواحل ليبيا في السنوات الأخيرة انسحبت وتواجه السفن الانسانية عقبات قضائية وإدارية.

لكن لا يزال مئات الأشخاص يقومون أسبوعيا بهذه الرحلة البحرية لكن يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل في ليبيا الذين تعيد روما وفاليتا توجيه معظم نداءات الاستغاثة إليهم.

