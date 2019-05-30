الصين: ما تفعله بنا واشنطن "إرهاب اقتصادي"

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وباتت القوتان الاقتصاديتان على طرفي نقيض، بعد تعثر ظاهر للمفاوضات بينهما، وقد عمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية، بداية الشهر، وإدراج عملاق الاتصالات الصيني هواوي على قائمة سوداء.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ هانهوي، خلال مؤتمر صحفي، لعرض زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى روسيا، الأسبوع المقبل: "نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها".
وأضاف "هذا التحريض المتعمد لأزمة تجارية هو إرهاب اقتصادي مكشوف، ونزعة تعصب قومي اقتصادي، وتنمر اقتصادي"، محذرا "لا يوجد رابح في حرب تجارية".
وردت الصين بزيادة رسومها على البضائع الأميركية، بينما هددت وسائل إعلام رسمية بأن بإمكان الصين وقف صادراتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، مما يحرم واشنطن من مواد رئيسة تدخل في صناعة الكثير من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.
شاهد: 90 يوما أمام هواوي لتصويب أوضاعها
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90 يوما أمام هواوي لتصويب أوضاعها
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وقال تشانغ: "هذه الحرب التجارية سيكون لها أيضا تأثير سلبي خطير على إنعاش الاقتصاد العالمي وتطوره".
وأشار إلى أن هناك إجماعا واسعا ومصالح مشتركة بين روسيا والصين في قضية الحرب التجارية.
وأكد أن "الصين وروسيا ستعززان حتما التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بما في ذلك التعاون في مجالات مختلفة مثل الاستثمارات الاقتصادية والتجارية".
وتابع أن الصين وروسيا "سوف تردان بالتأكيد على التحديات الخارجية المختلفة، وستفعلان ما عليهما فعله، وتستمران في تطوير الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية بشكل مستمر لشعبيهما".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.