الصين: ما تفعله بنا واشنطن "إرهاب اقتصادي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تعثرت المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين. اتهمت الصين، الخميس، الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب اقتصادي مكشوف" ضدها، مع تصعيد بكين للهجتها في الحرب التجارية بين البلدين.

وباتت القوتان الاقتصاديتان على طرفي نقيض، بعد تعثر ظاهر للمفاوضات بينهما، وقد عمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية، بداية الشهر، وإدراج عملاق الاتصالات الصيني هواوي على قائمة سوداء.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ هانهوي، خلال مؤتمر صحفي، لعرض زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى روسيا، الأسبوع المقبل: "نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها".

وأضاف "هذا التحريض المتعمد لأزمة تجارية هو إرهاب اقتصادي مكشوف، ونزعة تعصب قومي اقتصادي، وتنمر اقتصادي"، محذرا "لا يوجد رابح في حرب تجارية".

وردت الصين بزيادة رسومها على البضائع الأميركية، بينما هددت وسائل إعلام رسمية بأن بإمكان الصين وقف صادراتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، مما يحرم واشنطن من مواد رئيسة تدخل في صناعة الكثير من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

شاهد: 90 يوما أمام هواوي لتصويب أوضاعها

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي يوم ثان من الإضراب في السودان قال متحدثون باسم قوى الحرية والتغيير في السودان إن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعوا إليه خلال يومين، قاربت 90%. وقد شلت هذه الحركة الاحتجاجية العمل في عدد كبير من المرافق الاستراتيجية. سكاي نيوز عربية

سائق يخلص مسنة من لص أشادت الشرطة البريطانية بجرأة سائق سيارة أجرة، تصدى للص حاول سرق امرأة مسنة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة. ونشرت سكاي نيوز فيديو يوثق تفاصيل "الهجوم". سكاي نيوز عربية

شاناهان: التهديدات الإيرانية لا تزال قائمة أعلنت الخارجية الأميركية انفتاح واشنطن على الحوار مع طهران، شريطة استجابة الإيرانيين للشروط التي وضعتها واشنطن. تصريحات سبقتها أخرى لوزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان أعلن فيها أن التهديدات الإيرانية قائمة. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO 90 يوما أمام هواوي لتصويب أوضاعها سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال تشانغ: "هذه الحرب التجارية سيكون لها أيضا تأثير سلبي خطير على إنعاش الاقتصاد العالمي وتطوره".

وأشار إلى أن هناك إجماعا واسعا ومصالح مشتركة بين روسيا والصين في قضية الحرب التجارية.

وأكد أن "الصين وروسيا ستعززان حتما التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بما في ذلك التعاون في مجالات مختلفة مثل الاستثمارات الاقتصادية والتجارية".

وتابع أن الصين وروسيا "سوف تردان بالتأكيد على التحديات الخارجية المختلفة، وستفعلان ما عليهما فعله، وتستمران في تطوير الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية بشكل مستمر لشعبيهما".