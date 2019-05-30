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مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث تصادم بالمكسيك

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث تصادم بالمكسيك

مكسيكو سيتي (رويترز) - قال مسؤول ووسائل إعلام إن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في حادث عنيف في ولاية فيراكروز بجنوب شرق المكسيك يوم الأربعاء عندما اصطدمت حافلة بشاحنة بضائع.

وكانت الحافلة في طريقها من مكسيكو سيتي إلى توكستلا جوتيريز في ولاية تشياباس الجنوبية عندما وقع الحادث.

وقال جيرمان أرينا المتحدث باسم بلدية مالتراتا حيث وقع الحادث "أبلغتنا الحماية المدنية بأن 20 شخصا ماتوا حرقا في مكان الحادث وأن 31 آخرين نقلوا إلى المستشفى".

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وتحقق السلطات لمعرفة سبب وقوع الحادث.

وأظهرت صور ولقطات مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في الحافلة وشاحنة البضائع.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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