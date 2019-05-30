شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتطوير الوحدات الصحية بالصعيد وفقا للاعتمادات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن منظومة الصحة تشهد اهتمام كبير خلال الفترة القليلة الماضية، وهناك جهود كبيرة تبذل على أرض الواقع من أجل تقديم مستوى خدمة أفضل للمواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بتقديم حصر شامل لكافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظات الصعيد للوقوف على نسبة العجز سواء فى الطاقة البشرية او على صعيد الرعاية المركزة والأجهزة والأقسام وطاقة عمل كافة الوحدات الصحية على مستوى هذه المحافظات.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية وفقا للموازنة العامة والاعتمادات المالية على أن يُراعى المناطق الأشد احتياجا والوحدات التى تعانى من التهميش والإهمال خلال الفترات السابقة.