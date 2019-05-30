شكرا لقرائتكم خبر عن 240 مليون جنيه لإنشاء 6 كبارى ضمن المخطط المرورى فى عين شمس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس النواب خطابا من وزارة التنمية المحلية، بشأن السؤال المقدم من النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية ونائب دائرة عين شمس، عن عدم الانتهاء من المخطط المرورى للمحاور والطرق الرئيسية بالمنطقة.

وقال الخطاب، إنه فى ضوء التنسيق المستمر مع محافظة القاهرة، اتضح أن الأعمال المزمع تنفيذها تتكلف 240 مليون جنيه، وهى عبارة عن 2 كوبرى للسيارات بتكلفة 200 مليون جنيه، و4 كبارى للمشاة بتكلفة 40 مليون جنيه. موضحا أن جهاز الإدارة المحلية نسقت مع المحافظة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لإدراج المبلغ ضمن خطة مديرية الطرق بمحافظة القاهرة للعام المالى 2019/ 2020.