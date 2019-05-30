محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.32%

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم: اعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2019 بنسبة نجاح 70.32% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل. وقال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية:"بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 64 ألف 971 طالب والحاضرين منهم 64 ألف 424 طالب وبلغ عدد الطلاب الناجحين 45 ألف 303 طالب".

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