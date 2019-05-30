رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أهمية تهيئة المناخ المناسب لأداء الإمتحانات في سهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين بتوفير كل ما يلزم حتى يتحقق للطلاب الراحة الكاملة داخل اللجان، والتصدي لأية محاولة للغش بكافة طرقه وأساليبه.

جاء ذلك - خلال تفقد المحرصاوي اليوم الخميس - لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبي، بمعهد طلعت للبنين بمدينة نصر، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة البلاغة والإنشاء.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالمناخ العام والأجواء التي سادها الهدوء والانضباط، داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين.

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وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة إلى الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية، مؤكدا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة يتطلع إليها جميع شباب الوطن.

وطالب رئيس جامعة الأزهر الطلاب بالجد والاجتهاد والتفوق حتى يكونوا في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي.

بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 25 مايو الجاري وتستمر حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154,954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103,067 طالبا في القسم الأدبي، و51,887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.

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