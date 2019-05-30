بالصور.. حريق هائل في مجمع مطاعم "الفود كورت" برأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر.

وأبلغ أهالي شرطة النجدة وقوات الحماية المدنية التي توجهت إلى موقع البلاغ بعد الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء وأخرى تابعة لنقطة الإسعاف.

وشوهدت أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق دون تسجيل إصابات، في الوقت الذي طالب فيه عدد من أهالي المركز بكثيف التواجد الأمني ومراقبة عمل المطاعم التي تتقاعس بعضها عن توفير شروط الأمان التشغيلي، وجار تحرير محضرًا بالواقعة وتقدير فيمة الخسائر المادية من جانب الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، على رؤساء القرى والمدن برفع القمامة وإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق، مشددة على محاسبة المقصرين.