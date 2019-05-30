محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر.
وأبلغ أهالي شرطة النجدة وقوات الحماية المدنية التي توجهت إلى موقع البلاغ بعد الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء وأخرى تابعة لنقطة الإسعاف.
وشوهدت أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق دون تسجيل إصابات، في الوقت الذي طالب فيه عدد من أهالي المركز بكثيف التواجد الأمني ومراقبة عمل المطاعم التي تتقاعس بعضها عن توفير شروط الأمان التشغيلي، وجار تحرير محضرًا بالواقعة وتقدير فيمة الخسائر المادية من جانب الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، على رؤساء القرى والمدن برفع القمامة وإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق، مشددة على محاسبة المقصرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق هائل في مجمع مطاعم "الفود كورت" برأس البر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.