"أكديما": مخزون حقن هرمون النمو يكفي 6 شهور ومتوفر بالصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة أن المخزون الإستراتيجى لحقن "سوماتروبين سيديكو" هرمون النمو الذي يستخدمه الأطفال المنتفعين من مظومة التأمين الصحي لعلاج التقزم وقصر القامة يكفى حتى 6 شهور لسد احتياجات مستشفيات التأمين الصحى والوزارة، مشيرة إلى توفيره بالصيدليات بكميات كبيرة.

وقالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان اليوم أن أمبولات السوماتروبين المنتجة محليا تتميز بجودها العالية وفاعليتها الكبيرة مشيرًا إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 1.5 مليون عبوة تقريبا بالأسواق والتأمين الصحي ومستشفيات الوزارة مؤكدة أنها تتابع الأرصدة بشكل يومي لتوفيرة للأطفال الذين يعانون من قصر القامة أو ما يسمى بالتقزم باعتبارة أمن قومي.

وتابعت غراب، أن حملة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن التقزم بين أطفال المدارس قامت بصرف السوماتروبين للحالات التي تعاني من قصر القامة والتقزم، موضحة أهمية الكشف المبكر عن نقص هرمون النمو باعتباره ركيزة أساسية فى نمو عضلات وعظام الأطفال كما أنه يحميهم من الأثار السلبية السيئة التي تترتب على إصابة الأطفال بالتقزم

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وأضاف الدكتور محمد خطاب رئيس سيديكو أحد مؤسسات أكديما التابعة لوزارة الصحة، أن السوق المحلي ومستشفيات الوزارة والتأمين الصحي تعتمد بشكل أساسي على السوماتروبين الذي له دور بالغ الأثر في إعادة تشكيل مستقبل ألاف الأطفال المصريين على مدار أكثر من 15 عاما .

وتابع خطاب: "أكثر من 11 مليون فيال تم إنتاجهم وتم خلال الفترات الماضية علاج أكثر من 11 ألف طفل على نفقة التأمين الصحي".

ولفت إلى أنه من بين كل 10 أطفال يستخدمون هرمون النمو 9 منهم يستخدمونه تحت إشراف طبى تام بعيادات التأمين الصحي، لافتا إلى أن 21 % من الأطفال فى مصر يعانون من التقزم.

يشار الى أن مبادرة الرئيس السيسى وجهت نصائح لأولياء الأمور بتوفير التوعية اللازمة للأهالى لتوفير عادات غذائية سليمة للأطفال، وإجبارهم على ممارسة الرياضة ومتابعة الحالة الصحية للطفل في السنوات الأولى لتوفير العلاج الهرموني فى حالة اكتشاف الإصابة مبكرا بالتقزم او قصر القامة.