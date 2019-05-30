​الثقافة تنعي المدير السابق لإعلام دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نعت وزارة الثقافة، الخميس، محمد حسني إبراهيم مدير عام الإعلام السابق بدار الأوبرا المصرية الذي وافته المنية صباح الخميس عن عمر يناهز 62 عامًا بعد صراع مع المرض.

يذكر أن محمد حسني عمل في دار الأوبرا المصرية في عام 2000 وشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للإعلام وعلى مدى 16 عامًا، حقق العديد من الإنجازات على المستويين الإداري والاعلامي.