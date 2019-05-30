​"القوى العاملة": انفراجة في أزمة 300 صيدلي مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بصرف 2000 ريال بشكل عاجل اليوم لكل صيدلي، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين.

وحسب بيان اليوم، تلقت الوزارة، اتصالاً هاتفيًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.

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وكانت الوزارة، كلفت مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في وقت لاحق بالتحرك الفوري لحل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية.

وبدوره تحرك على الفور الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي وقام بالتواصل مع إدارة الشركة التي استجاب بالبدء في صرف مبالغ مالية كإعاشة كجزء من مرتبات الصيادلة المتأخرة ، طبقا لطلب الوزير أن يكون صرف هذه المبالغ قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تداوي الطبية للملحق العمالي، أن الصيادلة المصريين هم شركاء نجاح للشركة ولهم كامل التقدير والاحترام، واعدا بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة وحصولهم على حقوقهم عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة للشركة بشكل كامل.