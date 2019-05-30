ضبط 10 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على عنصر إجرامي بحوزته 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش بمنطقة المرج. تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10،210 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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