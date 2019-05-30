العسكري السوداني: مطلب المعارضة بشأن مجلس سيادة مدني بالكامل "مستحيل"

أعلن مسئول بالمجلس العسكري السوداني أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة تحوز الأغلبية في صناديق الاقتراع.

قال عضو المجلس العسكري السوداني، صلاح عبدالخالق، إنه من المستحيل أن يوافق "العسكري" على مطلب قوى المعارضة بأن يكون مجلس السيادة مدنيًا بالكامل، بحسب صحيفة "سودان تربيون".

وأوضح عبدالخالق، خلال مخاطبته حشدًا للإدارات الأهلية، أن

القوى المدنية تتشبث بالسلطة بعد إصرارها على فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، بينما يريدها العسكريون عامين فقط.

وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير، بسبب الخلاف على تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة.

يشهد السودان حاليًا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق،

عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولًا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق، كمال عبدالرؤوف الماحي، وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان.