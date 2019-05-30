العسكري السوداني: مطلب المعارضة بشأن مجلس سيادة مدني بالكامل "مستحيل"

أعلن مسئول بالمجلس العسكري السوداني أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة تحوز الأغلبية في صناديق الاقتراع.
قال عضو المجلس العسكري السوداني، صلاح عبدالخالق، إنه من المستحيل أن يوافق "العسكري" على مطلب قوى المعارضة بأن يكون مجلس السيادة مدنيًا بالكامل، بحسب صحيفة "سودان تربيون".
وأوضح عبدالخالق، خلال مخاطبته حشدًا للإدارات الأهلية، أنالقوى المدنية تتشبث بالسلطة بعد إصرارها على فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، بينما يريدها العسكريون عامين فقط.
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير، بسبب الخلاف على تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة.
يشهد السودان حاليًا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق،
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