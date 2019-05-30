للمرة الـ145: الشرطة الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب وتشرد سكانها

هدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، داخل أراضي الـ48، للمرة 145 على التوالي.

وأوضح أهالي المنطقة أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت قريتهم، وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وأبقت

الأهالي دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر رمضان.وكانت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، هدمت مساكن العراقيب وشردت أهلها للمرة الـ144 بتاريخ 14-05-2019.فيما قامت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، بهدم منشآت، في الأغوار الشمالية.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الرأس الأحمر، وهدمت خيمتين سكنيتين ومخزن أعلاف وحظيرة مواشي، تعود للمواطن جهاد بني عودة.يذكر أن قوات الاحتلال هدمت ذات المنشآت ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الفائتة.