العراق.. تحرير إيزيدية خطفها "داعش" في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، عن تحرير مختطفة إيزيدية في صحراء محافظة الأنبار، غربي البلاد.
وذكر بيان للخلية أن "قوةمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية، كانت محتجزة في أحد الأوكار
وأضاف أن "العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".
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