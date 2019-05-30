العراق.. تحرير إيزيدية خطفها "داعش" في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، عن تحرير مختطفة إيزيدية في صحراء محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وذكر بيان للخلية أن "قوة

من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية، كانت محتجزة في أحد الأوكارالتابعة لداعش في صحراء الأنبار والتي كانت القوات الأمنية قد داهمتها سابقا وقتلت 7 إرهابيين كانوا بداخلها".

وأضاف أن "العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".