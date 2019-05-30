قرار جمهوري بالموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018 /2022

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 560 لعام 2018، بالموافقة على

إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 20182022 "متحدون من أجلمستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، والموقع بتاريخ 18 مارس 2018.

وافق مجلس النواب على القرار بجلسته المنعقدة في 24 فبراير 2019.