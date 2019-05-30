مقتل وإصابة 12 شخصًا في انفجار جامعة الدفاع الوطني بأفغانستان

قتل وإصابة 12 شخصًا في التفجير الذي استهدف جامعة الدفاع الوطني بأفغانستان, اليوم الخميس. وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أن الانفجار وقع ببوابة الدخول إلى الجامعة، ولم يدل أحد من المسئولين بمزيد من التفاصيل حول الانفجار، ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

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