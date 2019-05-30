العراق: مقتل شخص وإصابة 7 إثر اشتباكات بين أهالي قرية في كركوك مع متطرفي داعش

قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، إثر اشتباكات وقعت بين أهالي قرية بمحافظة (كركوك) شمالي العراق ومسلحين تابعين لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس - أن أهالي قرية "الافتخارات" التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك،

اشتبكوا مع عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، وحرق محاصيل زراعية.في غضون ذلك، حررت قوات الأمن العراقية اليوم الخميس إيزيدية كانت محتجزة في وكر لتنظيم "داعش" الإرهابيبصحراء الأنبار.وقالت خلية الإعلام الأمني إن "قوة من الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية، كانت محتجزة في أحد الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في صحراء الأنبار".وأوضحت أن القوات الأمنية كانت داهمت هذا الوكر، وقتلت ٧ إرهابيين كانوا بداخله، لافتة إلى أن "العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".