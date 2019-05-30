أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لحضور قمم مكة الثلاث

توجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق له، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ لرئاسة وفد الكويت فى القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمرالقمة الإسلامية، المقرر عقدها فى مدينة مكة المكرمة.
يضم وفد الكويت الرسمى عددًا من المسئولين، أبرزهم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وزير المالية
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا إلى عقد القمم الثلاث بمكة المكرمة؛ لبحث تطورات الأوضاع المتوترة فى المنطقة.
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