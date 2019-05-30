مفتي مصر ينوب عن علماء العالم الإسلامي في قمة مكة

ألقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمات مؤثرة فى افتتاحية المؤتمر الدولي للقمة الإسلامية عند استقباله لكبار علماء العالم الاسلامي، بعد أن تسلم وثيقة مكة المكرمة، الصادرة عن المؤتمر حول قيم الوسطية والاعتدال المشاركين القمة الإسلامية المقامة فى قصر الصفا بالمدينة المنورة، بدء كلمات بالبسملة ثم سلامًا وترحيبًا بالحضور قائلًا: "يسعدني الترحيب بكم، وأنتم تجتمعون في هذه الرحاب الطاهرة، والأيام والليالي المباركة حول موضوع مهم، يتناول قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة، التي جاءت بالرحمة والخير للإنسانية جمعاء، ودعت إلى مكارم الأخلاق، وأوضحت منهج الإسلام المعتدل، فنحن أمة وسطًا، فلا تشدد ولا غلو، قال الله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا) .

ويسرنا أن نرى علماء الأمة الإسلامية على هذا التعاون، لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، خصوصًا ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب.

سنكون دومًا على أمل بإذن الله في تماسك الأمة الإسلامية، واجتماع كلمة علمائها، وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع.

ونحن ملكنا في هذه البلاد منذ الملك عبدالعزيز، يسمى خادم الحرمين الشريفين، وهذا شرف لنا جميعًا، وكلنا في بلدنا نخدم الحرمين الشريفين والحمدلله.

كما ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كلمة قال فيها: "يتشرف مفتو وعلماء الأمة الإسلامية بلقاء مقامكم الكريم تتويجًا لمؤتمرهم الذي ناقش قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وقد صدرت عنهم وثيقتهم التاريخية، وثيقة مكة المكرمة، مبيِّنة بمضامينها الضافية قيم الإسلام الرفيعة في عدد من المواضيع والقضايا الملحة".

وأضاف: "لقد حلوا ضيوفًا أعزاء على البلد الأمين بالمملكة العربية السعودية، قادمين من مئة وسبع وثلاثين دولة، يمثلون سبعة وعشرين مكونًا إسلاميًا من مختلف المذاهب والطوائف في جمع مبارك ناهز الألف شخصية إسلامية، في طليعتهم مجمل مفتي وكبار علماء الأمة الإسلامية، وهم من يتشرفون في هذه الليلة المباركة بمقامكم الكريم، مثمنين الرعاية الكريمة لمؤتمرهم، ووجدوا في قبلتهم الجامعة بمكة المكرمة الروحانية والمرجعية، ومن هنا، وفي جمعهم الميمون بجوار البيت الحرام خير ملتقى يلتفون حوله مثلوا الإسلام علميًا وفكريًا في كل ما أسهموا به في هذا المؤتمر الاستثنائي في كمه وكيفه، وفي زمانه ومكانه، وفي موضوعه ومخرجه، متوجًا بالرعاية الكريمة".

وأوضح أن هذه القامات الإسلامية وفدت إلى هذه الرحاب الطاهرة لهدف نبيل شمل في مواضيعه محاور مهمة تضمنتها وثيقة مكة المكرمة التي سيتشرف بعد قليل علماء الأمة الإسلامية بتسليمها لمقامكم الكريم، مشيرًا إلى أنها شهادة استظهار على أن علماء الأمة هم بفضل الله على قلب واحد، وأنهم في القضايا العامة على جادة واحدة، وأن تنوع مدارسهم في إطار ثابتهم الإسلامي الراسخ إنما يضاف إلى ثرائهم العلمي والفكري المحسوب على مظاهر السعة واليسر في دين الإسلام، وأن ملاذهم هو بالله جل وعلا، ثم

بمقدسهم المكاني، فمن هذه الديار المباركة شع نور الرسالة وأضاء العالمين، وهي الحاضن والداعم للإسلام والمسلمين، بل وللإنسانية جمعاء، فرحمة الله وسعت كل شيء.وختم أمين الرابطة كلمته بالقول: "من رحاب القبلة الجامعة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنًا ومنارة للإسلام ومنصة لانطلاقته، منها يتحدث المسلمون باسم الإسلام، ومن قوتها يكون معنى الحضور والتأثير والبلاغ، ولذا كانت القمة الإسلامية ومؤتمر وثيقة مكة المكرمة في هذه البقاع الطاهرة بأيامها ولياليها الفاضلة"، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويبقيه ذخرًا للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.عقب ذلك ألقيت كلمة الضيوف، ألقاها نيابة عنهم مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، رفع باسمه ونيابة عن العلماء والوفود المشاركة في المؤتمر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة وعلى حسن الضيافة وكرم الاستقبال، مثمنًا للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، سعيهم الدؤوب من أجل نشر الأمن والخير والسلام والمحبة والأمان في ربوع المملكة والمنطقة العربية والعالم بأسره، سائلًا الله عز وجل أن يرعى خادم الحرمين الشريفين، وأن يكلل جهوده المباركة بالتوفيق والنجاح والنصر المؤزر المبين.

وقال: "من المعلوم لدى الجميع أن المملكة العربية السعودية لها من المكانة السامية المرموقة في قلب كل مسلم وعربي ما يعجز اللسان عن وصفه، ويقصر البيان عن التعبير عنه، ويعجز العقل عن الإحاطة به، فهي أرض الحرمين الشريفين، التي بُعث فيها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، بها مكة المشرفة، مهبط الوحي الشريف، ومجلى أنوار الرسالة المحمدية، ومحط نظر العناية الربانية، ومنبع النور الذي سرى من الحرمين الشريفين إلى أركان العالم كله، على يد أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، حملة مشاعل الهداية والرحمة والنور إلى البشرية كلها، ومنذ أن نزل جبريل عليه السلام برسالة التوحيد الخالدة، وحتى يوم الناس هذا، ولا يزال النور يسري، ولا يزال المدد يجري مصداقًا لقول نبينا المصطفى "صلى الله عليه وسلم" في الحديث الصحيح، الذي رواه الشيخان عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك".

وأضاف مفتي الديار المصرية: "كلنا يعلم ما تتعرض له المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بل والمنطقة بأسرها من حملات إرهابية إجرامية وهجمات مغرضة شرسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، وهذه الحملات الإرهابية - كما

يعلم الجميع - تقف وراءها قوى شر متآمرة ترفع راية الشر والدماء والإرهاب، وتدعم تلك الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، لذلك فإن الوقوف إلى جانب الحق والخير والوسطية الذي ترفع رايته المملكة العربية السعودية، إلى جانب مصر ودول المنطقة كافة التي لم تتورط في دعم الإرهاب، لهو فرض عين وواجب على كل مسلم، وهو أيضًا واجب أخلاقي ومبدأ إنساني تدعمه دول المجتمع الدولي، بموجب المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام".وشدد على ضرورة أن تتحول الجهود الطيبة المباركة التي بذلت في مؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، إلى برامج عمل تلامس الواقع وتناقش قضاياه، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والقضايا كافة، وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب من خلال مناقشة الأفكار وتصحيح المفاهيم.وقال: "لقد بات مستقرًا لدى الجميع أن قضية مكافحة الإرهاب إلى جانب أنها قضية أمنية فهي قضية فكرية في المقام الأول، ولا أبالغ إذ أقول إن كل عالم وسطي حر من حملة المنهج الوسطي في العالم الإسلامي ليشعر بالمسئولية الجسيمة مهما بلغ به الجهد والتعب جراء كل قطرة دم معصومة سفكتها يد الإرهاب الغادرة، وعند كل تفجير يحدث هنا أو هناك في بلاد المسلمين، أو غير المسلمين، نشعر بالمسئولية تجاه الشباب الذين غُرر بهم فأفلت من بين أيدينا حتى سقط في شباك الإرهاب الغادرة، ونشعر بالمسئولية كذلك تجاه كل نفس أزهقت وكل روح طاهرة إلى بارئها جل وعلا بسبب العمليات الإرهابية الغادرة، وهذا الاستشعار بالمسئولية كان من صفة رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وخلقه ومقتضى ولازم رحمته "صلى الله عليه وسلم" الذي بعثه الله رحمة للعالمين".وأوضح، أن ما تمخض عنه هذا المؤتمر العالمي المهم من جهود وبحوث وتوصيات ليصلح أن يكون نقطة ضوء وطاقة نور ننطلق منها لنعمل من أجل الإسلام ومكافحة الإرهاب، والعمل على تحسين صورة الإسلام، مما علق بها بسبب جماعات الإرهاب والعنف.وختم مفتي الديار المصرية كلمته بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللمملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، ولرابطة العالم الإسلامي وللعلماء المشاركين، سائلًا الله العلي القدير أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح.

ثم ألقيت كلمة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الاسلامي، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، قال فيها: "يسعدنا يا خادم الحرمين الشريفين في هذا الشهر الكريم والعشر المباركة أن تستقبلوا إخوانكم علماء العالم الإسلامي، الذين قَدِمُوا إلى هذه البقعة المباركة مكة المكرمة معتمرين ومشاركين في هذا المؤتمر".

وأضاف: "إن إخواني العلماء يثمنون ما تقومون به من خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي هذا الصدد يثمنون هذه القمم التي دعوتم إليها، ويؤكدون ثقتهم بعد الله فيكم وإخوانكم القادة لما فيه صالح الإسلام والمسلمين".

وأشار إلى تأكيد المؤتمر على أهمية الاعتدال والوسطية في حياة المسلم والأمة، وهو الذي بحمد الله تسير عليه المملكة العربية السعودية، مشيدًا بتآلف العلماء في المؤتمر ووحدة كلمتهم، وسعيهم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين.

ختم بالقول: "يسعدنا أن نقدم لكم يا خادم الحرمين الشريفين وثيقة مكة المكرمة، التي صدرت عن هذا المؤتمر، شاكرين لكم جهودكم في خدمة الإسلام والمسلمين، والله يحفظكم ويرعاكم".

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "وثيقة مكة المكرمة".



حضر الحفل، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين، ولفيف من القيادات المرموقة.

