قرقاش: نستبشر برئاسة السعودية لمنظمة التعاون الإسلامى في هذه المرحلة المهمة

شارك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، فى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى التحضيرى للدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية، الذى عقد فى قصر المؤتمرات بجدة.

ونشر قرقاش، عبر حساب على تويتر، صورة من الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية، صحبها بتعليق: "مشاركا فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمؤتمر القمة الإسلامى فى مكة المكرمة، نستبشر بالرئاسة السعودية لمنظمة التعاون

الإسلامى وفى هذه المرحلة المهمة والحساسة".

وأضاف قرقاش: "سلسلة القمم الخليجية والعربية والإسلامية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية تؤكد أن الموقع والموقف والذى تمثله الرياض، يحمل فى طياته العقل والاتزان الذى نتطلع إليه فى المنطقة، نستبشر خيرا حين تبادر السعودية وندعم سعيها وجهدها وتوجهها".

وتنطلق اليوم الخميس 30 مايو الموافق

25 من رمضان، أعمال القمة العربية الخليجية الطارئة الـ14 فى المملكة العربية السعودية، وهى الثانية من نوعها فى المملكة بعد عام 1976، إلى جانب قمتين طارئتين عربية وخليجية بدعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بمشاركة أعضاء مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية، لبحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج، الممثلة فى مهاجمة سفن قبالة ساحل الفجيرة الإماراتى، ومحطتى نفط تابعتين لشركة أرامكو فى منطقة المدينة بالسعودية وما ترتب على ذلك من تداعيات على إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.