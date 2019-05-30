رئيس "الانتقالي السوداني" يتوجه للسعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

توجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، مترئساً وفد السودان المشارك في القمتين العربية والإسلامية.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إلى أن مشاركة السودان تأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمتين في مكة المكرمة يومي 30 و31 من مايو الجاري.

ومن المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمتين.

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