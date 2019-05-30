وزير الحج السعودي: نرحب بجميع مسلمي العالم

أكد معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن خدمة ضيوف الرحمن نهج راسخ في المملكة التي ترحب بجميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم دون تمييز، وتسعى إلى توفير تجربة متميزة لهم خلال أداء المناسك.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس في مقر المركز الإعلامي لقمم مكة (الخليجية والعربية والإسلامية) التي تستضيفها المملكة وتنطلق اليوم، إن المملكة العربية السعودية تستقبل الحجاج الذين يتحدثون لغات عدة وينتمون إلى ثقافات مختلفة، من نحو 121 دولة، وتحرص على خدمتهم جميعاً، وتوفير سبل الراحة لهم من أجل الاستمتاع بفترة تواجدهم في الأراضي المقدسة".

وأكد معاليه رداً على سؤال لوكالة أنباء الإمارات (وام)، حول ما إذا كان هناك صعوبات تواجه حجاج أي دولة، أن المملكة ترفض بشكل قاطع تسييس الحج قائلاً: "لا سياسة في الحج، ونعمل على توفير التسهيلات لكل دولة من أجل حضور مواطنيها إلى المملكة لأداء المناسك وزيارة الشعائر المقدسة".

وتحدث عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشنه مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، قائلاً إن "البرنامج يشتمل على أكثر من 130 مبادرة شارك في إعدادها ما يزيد عن 30 جهة حكومية، بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة".

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وأكد أن استضافة المملكة العربية السعودية لثلاث قمم في مكة اليوم وغداً، وهي القمة العربية والقمة الخليجية والقمة الإسلامي، يأتي تجسيداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، على تعاضد وتضامن دول الخليج والدول العربية والإسلامية.

وأشاد معاليه بتعاون مختلف الجهات المعنية في المملكة والحرص على رعاية المسلمين من شتى بقاع الأرض، وتقديم خدمات متكاملة لهم خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.

وأكد أن جميع الخدمات تقدم للمعتمرين والحجاج وفقاً لأرقى المعايير، ونتطلع بعد إطلاق برنامج ضيوف الرحمن إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر وتمكينهم من التعرف على تاريخ ديننا الحنيف وإرثه الغني وزيارة الأماكن الإسلامية العريقة التي تزخر بها مكة المكرمة والمدينة المنورة.