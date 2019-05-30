أسانج مريض جدا.. ولا يستطيع المثول أمام المحكمة

قال محامي مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الخميس إن موكله مريض جداً ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في بريطانيا، في جلسة للنظر في طلب تسليمه المقدم من الولايات المتحدة.

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج، الذي أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 أبريل. ويواجه إجمالاً 18 اتهاماً جنائياً أميركيا قد يقضي بموجبها عقودا في السجن إذا أدين فيها.

وقال المحامي غاريث بيرس “إنه في الواقع ليس بخير على الإطلاق”.

فيما قالت القاضية إيما أربوثنوت “إنه ليس بخير”.

وأبدى موقع ويكيليكس مخاوف شديدة بشأن الحالة الصحية لأسانج وقال إنه نُقل إلى جناح علاجي في سجن بلمارش البريطاني. وأضاف الموقع أن حالته الصحية تدهورت في السجن، وفقد الكثير من وزنه.

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وتقرر عقد الجلسة التالية لنظر طلب تسليمه يوم 12 يونيو.

المصدر وكالات