اخبار العالم

تحذير من تسونامي بمياه المحيط الهادئ

0 نشر
Zeina 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 مايو 2019 01:13 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أطلقت سلطات السلفادور إنذارا من حدوث تسونامي، الخميس، في أعقاب زلزال بقوة 6,6 درجات في مياه المحيط الهادئ.
وبحسب معهد المسح الجيولوجي الأميركي، فقد وقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب العاصمة سان سلفادور.

وقالت تقارير محلية إنه لم يتم، إلى حدود الساعة، تسجيل أي خسائر وفق المعلومات الأولية.

وشعر سكان العاصمة بالزلزال بقوة، وغادروا منازلهم حاملين المصابيح، بعدما انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

وبعد حدوث الزلزال، جرى “إطلاق إنذار من حدوث تسونامي” وفق ما أعلنت وزارة البيئة في السلفادور على تويتر.

Advertisements

ونصحت الوزارة المواطنين بالابتعاد عن المحيط الهادئ خلال الساعات الأربع المقبلة.

من جهته، قال المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إنه لا يوجد تحذير من هذه الأمواج بالنسبة لسواحل غرب الولايات المتحدة.

 

المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من تسونامي بمياه المحيط الهادئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا