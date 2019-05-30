تهديد بالقتل لرئيس برلمان العراق.. يحمل ختم حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 مايو 2019 01:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 مايو 2019 01:13 مساءً - مشاركة

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كشفت مصادر لـ”العربية” أن عناصر من ميليشيات حزب الله العراقي هددت رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بالقتل قبل أيام بسبب موقفه من الصراع الأميركي الإيراني.

ووفق المصادر، تمكنت هذه العناصر من إرسال رسالة تهديد بالقتل حملت شعار وختم حزب الله العراق، من خلال اعتراض سيارة سكرتير الحلبوسي في إحدى شوارع العاصمة بغداد وطلبت منه تسليم الرسالة بشكل شخصي لرئيس مجلس النواب.

وتفيد التفاصيل بأن الشخص الذي اعترض سيارة سكرتير الحلبوسي يعرف باسم أبو حيدر وهو من قيادات ميليشيات حزب الله العراق.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أكد، في وقت سابق، استعداد بلاده مجدداً للتوسط من أجل حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

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وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران لكن أياً من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.

المصدر: بغداد – ماجد حميد