كابول.. 6 قتلى بانفجار قرب مركز تدريب عسكري

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قالت الشرطة الأفغانية ومسؤولون أمنيون إن انتحارياً فجر نفسه عند مدخل مركز تدريب عسكري في العاصمة كابول، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وذكر مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن المهاجم فجر نفسه بعد منعه من دخول جامعة مارشال فهيم العسكرية الواقعة غربي كابول.

ووقع الهجوم بينما كان طلبة يغادرون الجامعة وهي إحدى أكاديميات التدريب العسكري الرئيسية في أفغانستان.

Advertisements

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد اجتماعات لممثلي حركة طالبان مع سياسيين أفغان كبار في موسكو في إطار جهود للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع الدائر منذ 18 عاما.

المصدر: كابول – رويترز