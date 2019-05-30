اتفاق التعاون ‏الدفاعي ‏إلى التنفيذ بين الإمارات وأميركا

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل.
إن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد بحث الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أوضاع المنطقة وجهود مواجهة الإرهاب.
وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في وقت سابق اليوم أن السعودية والإمارات وأميركا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية.
وقال بولتون، في جلسة مع صحافيين بالسفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء: “نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لميليشيات شيعية في العراق لمهاجمتنا”.
وتابع: “نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج”، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة. وأضاف بولتون: “سنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات”.
المصدر سكاي نيوز عربية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.