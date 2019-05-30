اتفاق التعاون ‏الدفاعي ‏إلى التنفيذ بين الإمارات وأميركا

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عن بدء سريان ‏اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق ‏العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة ‏العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل‎. ‎

إن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان الاهتمام العميق ‏بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون ‏الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية ‏والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج‎. ‎

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة الإماراتية، قد بحث الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون ‏بولتون أوضاع المنطقة وجهود مواجهة الإرهاب‎.‎

وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في وقت سابق اليوم أن ‏السعودية والإمارات وأميركا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية‎.‎

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وقال بولتون، في جلسة مع صحافيين بالسفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية ‏أبوظبي الأربعاء: “نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لميليشيات شيعية في ‏العراق لمهاجمتنا‎”.‎

وتابع: “نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في ‏الخليج”، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة‎.‎ وأضاف بولتون: “سنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات‎”.

المصدر سكاي نيوز عربية