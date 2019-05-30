كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لـ56 جنديا تركيا سابقا لتورطهم في انقلاب 2016 الفاشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق نحو 56 جنديًا سابقًا بسبب تورطهم في انقلاب 2016 الفاشل في تركيا، وفقًا لمصادر قضائية.

وكما أوردت وكالة "الأناضول"، في قضية تحاكم 152 مشتبهًا فيه، حكمت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة بالسجن المشدد مدى الحياة لـ 56 مدانًا، بينما حكمت على 18 آخرين بالسجن المؤبد لدورهم في قيادة الطيران بالجيش التركي خلال انقلاب 15 يوليو 2016 الفاشل.

وحسبما ذكرت مصادر طلبت عدم الكشف هويتها، كان من بين هؤلاء الذين حكم عليهم بالسجن المشدد مدى الحياة، أوغور كابان، طيار مروحية مؤيد للانقلاب، قام بنقل خلوصي أكار، رئيس الأركان العامة في ذلك الوقت، إلى قصر كانكايا من قاعدة آكينسي أثناء محاولة الانقلاب.

وقالت المصادر، إن "كابان" بالسجن المؤبد 29 مرة وحُكم عليه بالسجن لمدة 4000 عام تقريبًا، كما حكمت المحكمة بتبرئة 31 من المشتبه بهم في المحاكمة.