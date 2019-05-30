كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب ساحل السلفادور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع زلزال قوي قبالة ساحل السلفادور، مما أدى إلى فرار السكان الخائفين من منازلهم في ساعات الخليج 365.

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 6.6 درجة.

وأضافت الهيئة، كان مركز الزلزال على بعد حوالي 17 ميلًا (28 كم) جنوب شرق لا ليبرتاد، وهي إحدى ضواحي العاصمة الإقليمية سانتا تكلا، وتم تسجيلها على عمق 65 كيلومترًا (40 ميلًا).

وتم الشعور بالزلزال بقوة في العاصمة سان سلفادور، صباح اليوم الخميس، وغادر الناس منازلهم بمصباح كهربائي، وتعطلت الكهرباء في بعض المناطق على الأقل.