كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موزمبيق تسعى إلى الحصول على 3.2 مليار دولار للتعافي من الأعاصير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في موزامبيق، إنها تحتاج إلى 3.2 مليار دولار للتعافي من زوج من الأعاصير المدارية التي اجتاحت الدولة الواقعة جنوب إفريقيا هذا العام وقتلت أكثر من 600 شخص.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، جاءت هذه التقديرات، وفقًا لتقييم حكومي لمؤتمر تعهد عالمي يبدأ يوم الجمعة.

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ويخشى بعض عمال الإغاثة من أن الأسوأ لم يأت بعد، وقضى إعصاران إيداي و كينيث على المحاصيل عشية الحصاد، وقد يضطر مئات الآلاف من الناس إلى الاعتماد على المساعدات الغذائية في العام المقبل.

وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ المسجل، الذي يضرب فيه إعصاران موزمبيق في موسم واحد، مما يثير القلق بشأن آثار تغير المناخ على الدول الساحلية.