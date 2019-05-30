كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفعة جديدة.. السودان ترفض تنفيذ أجندات تنظيم الحمدين في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة مباشر قطر، أن تنظيم الحمدين تلقى صفعة قوية من المجلس الانتقالى السودانى بعد أن رفض مقابلة الوفد القطرى برئاسة محمد عبد الرحمن وزير الخارجية القطرى، وكذلك رفضه للدعوة القطرية التى وجهت للمجلس فى إشارة واضحة أن السودان لم تعد لتقبل المخطط القطرى الراعى لمشروع جماعة الإخوان.

وذكر التقرير، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالى بالخرطوم تعهد خلال زيارة له بالقاهرة بتسليم جميع المطلوبين الإخوان للقاهرة، فى خطوة وصفها التقرير بالصفعة القوية على وجه تنظيم الحمدين، حيث استغل التنظيم علاقته بالرئيس السابق عمر البشير لإيواء الإخوان رغم تورطهم فى الأعمال الإرهابية بما فيهم المنتمين لحركة حسم الإخوانية المدرجة على قوائم الإرهاب.

وأوضح التقرير، أن زيارة الفريق البرهان إلى القاهرة لها أثر إيجابى كبير فى تسليم العناصر الإخوانية الموجودة فى السودان، والتى انتقلت عبر الحدود، إذ تحتضن السودان قرابة 550 إخوانيا، ليستخدمهم تنظيم الحمدين فى دعم مشروعه الإرهابى.