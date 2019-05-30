كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تقدم الدعم لأوكرانيا وتحث على مزيد من الإصلاحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ترغب في تقديم الدعم لرئيس أوكرانيا المنتخب حديثًا، لكنه دعا إلى مزيد من الإصلاحات في البلد الذي تعاني من الفساد.

وفال "ماس"، اليوم الخميس، متحدثًا مع نظيره الفرنسي قبل السفر إلى كييف، إن ألمانيا وفرنسا لن تتوقف عن العمل لمساعدة أوكرانيا.

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وأَضاف، أن الأوكرانيين وضعوا آمالًا كبيرة في انتخاب فولوديمير زيلينسكي، و"نريد أن نقدم دعمنا للرئيس زيلينسكي حتى تتحقق هذه الآمال".

وأوضح "ماس"، أنه "لهذا الأمر، من الضروري إجراء المزيد من الإصلاحات، لا سيما في مكافحة الفساد".

كما أعرب الوزير، عن أمله في أن يؤدي انتخاب "زيلينسكي" إلى بدء الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في شرق أوكرانيا، قائلاً، إن ألمانيا وفرنسا "ستطلب مساهمات بناءة من روسيا من أجل هذا أيضًا".