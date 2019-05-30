كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تكبد "داعش" خسائر فادحة شمالي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كبدت القوات العراقية، اليوم الخميس، تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر بشرية ومادية كبيرة، في عملية نوعية نفذتها بإسناد من طيران التحالف الدولي، بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة:

"إن قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد طيران التحالف الدولي، ينفذون عملية نوعية في صحراء الموصل (مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد)، تسفر عن تدمير أربعة أنفاق متجاورة وتشتبك مع مجموعة إرهابية وتقتلهم جميعا".

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وأضافت الخلية أن القوات استولت على أسلحة وتجهيزات عناصر المجموعة الإرهابية، كما دمرت دراجاتهم النارية التي كانوا يستخدمونها في التنقل.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".