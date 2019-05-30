كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: سلاح الجو الهندي يُمركز سرب "رافال" قرب الحدود الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت نيودلهي اتفاقًا مع الحكومة الفرنسية وشركة داسو للطيران لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز رافال بأكثر من 7.8 مليار يورو من أجل تعزيز القوات الجوية الهندية، مع وجود الأسراب في أجزاء مختلفة من البلاد.

وكشفت مصادر في سلاح الجو الهندي لوكالة أنباء آسيا الدولية، عن القواعد المحتملة لطائرات رافال الحربية الجديدة التي من المتوقع أن تصل إلى البلاد قريبًا.

Advertisements

وأشار تقرير الوكالة إلى أن: "أول وحدة تستقبل طائرة رافال القتالية ستكون 17 سربا كانت موجودة في وقت سابق في بهاتندا في البنجاب وسيتم نقلها الآن إلى أمبالا في هاريانا".

في الوقت نفسه، ووفقًا للمصادر، سيتمركز سرب آخر من الطائرات المقاتلة في هاسيمارا، غرب البنجال، بالقرب من الحدود الصينية، حيث لم تتمكن قاعدة ساراسوات الجوية في ولاية أوتار براديش من استضافة الطائرات بسبب مشاكل الاستحواذ على الأراضي.