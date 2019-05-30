كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: العقوبات والتعريفات الجمركية الأمريكية "إرهابا اقتصاديا عاريا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هوى، اليوم الخميس، أن العقوبات الاقتصادية والتعريفة الجمركية المفروضة على الصين من قبل الولايات المتحدة ليست سوى أدوات "الشوفينية الاقتصادية والإرهاب النفسي".

وقال "تشانغ"، في مؤتمر صحفي: "هذا النوع من النزاعات التجارية التي تثار عمدًا هو إرهاب اقتصادي عاري، وشوفينية اقتصادية، وبلطجة الاقتصادية".

وأضاف المسؤول: "لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب تجارية، بل ستنتهي حتما بخسارة الجانبين".