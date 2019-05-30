دراسة: 52 % من المغاربة يرون أن رمضان لا يؤثر على نشاطهم المهني

رغم ما يشاع عن تأثير رمضان على القدرة الإنتاجية في العمل، إلا أن نتائج دراسة حديثة أجريت على موظفين مغاربة، أظهرت نتائج معاكسة تماما.

الدراسة التي أنجزها موقع ” Rekrute” وأعلن نتائجها مؤخرا، أظهرت أن 52 في المائة من الأجراء المغاربة يرون أن رمضان لا يؤثر على نشاطهم المهني.

وحسب الدراسة التي استطلعت آراء 1945 أجير مغربي، فإن 57 في المائة من المستطلعة آراءهم لا يلاحظون أي تراجع في إنتاجهم في العمل خلال شهر رمضان، مقابل 43 في المائة، والذين يعتبرون أن الصيام يؤثر على مردوديتهم في العمل.

وعن توقيت رمضان في السنة، يقول 63 في المائة من المستطلعة آراءهم في هذه الدراسة إن الفصل الذي يتزامن معه شهر رمضان لا يؤثر عليهم، فيما قال 22 في المائة إنهم يفضلون تزامن شهر رمضان مع فصلي الشتاء والخريف، وعبر 15 في المائة على أنهم أكثر قدرة على العمل في فصل رمضان عند تزامنه مع فصل الربيع.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العاليو البحث العلمي، كانت قد أصدرت بداية شهر رمضان مذكرة داخلية، حثت فيها موظفي الإدارة المركزية عل ىالالتزام بساعات العمل، بعدما تبين لها أن عددا من الموظفين لا يلتزمون بأوقات دخولهم وخروجهم من مقر الوزارة، مع بداية شهر رمضان.