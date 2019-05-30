بعثة الوداد تصل تونس وحصة تدريبية واحدة قبل نهائي الأبطال

حطت بعثة الوداد الرياضي الرحال، فجر اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية، تأهباً لمباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستضع المجموعة في مواجهة أمام الترجي الرياضي التونسي، على أرضية ملعب رادس الأولمبي بعد 24 ساعة تقريباً.

الوداد الذي اختار التنقل عبر طائرة خاصة، والإقامة بعيداًعن ضوضاء العاصمة التونسية، كان مرفوقاً ببعثته الرسمية يترأسها، سعيد الناصيري، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى وفد إعلامي مغربي،سيواكب كواليس نهائي الأبطال رفقة ممثل الكرة الوطنية الودادية.

وقرر فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، برمجة حصة تدريبية رسمية واحدة على أرضية الملعب الأولمبي لرادس، الذي يستضيف مواجهة الطرفين، مساء غد الجمعة، في واحدة من أبرز النهائيات القارية لسنة 2019.