مجددا.. شبيبة “البيجيدي” تشتكي المنع في طانطان

بعد احتجاج شبيبة العدالة والتنمية نهاية الأسبوع الماضي على منع السلطات لأنشطتها في عدد من المدن، لا زالت شبيبة الحزب الأغلبي في الحكومة تشتكي من التضييق.

وفي ذات السياق، قال مسؤول شبيبة البيجيدي في مدينة طانطان، إن السلطات منعتهم أمس الأربعاء من تنظيم خيمة تواصلية في إطار الحملة 15 والمنظمة تحت شعار “العمل السياسي مواصلة الإصلاح مخاطر التبخيس”.

وتقول شبيبة العدالة والتنمية إن سلطات طانطان رخصت لبعض الأحزاب بنصب خيام كبيرة في أكبر ساحة بالمدينة، معبرين عن احتجاجهم على سياسة “الكيل بمكيالين”.

وكان الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية محمد أمكراز، قد عبر عن احتجاجه نهاية الأسبوع الماضي على خلفية منع أنشطة شبيبة حزبه، منددا بما اعتبره “التجاوزات الفظيعة”.

وكتب القيادي الحزبي في صفحته الشخصية بالفايسبوك، “للأسف الشديد السلطات المحلية في العديد من مناطق المغرب، وعلى عكس التوجيهات الملكية بفتح المجال أمام الشباب للانخراط في العمل السياسي، تحاصر أنشطة شبيبة العدالة والتنمية بدون مبرر”.