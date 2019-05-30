برهان يشارك بقمتي مكة والسعودية تستقبل مندوب السراج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يشارك رئيس المجلس العسكري الحاكم بالسودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، بقمتي مكة حيث يرأس وفد بلاده في القمتين العربية والإسلامية بدعوة من السعودية التي استقبلت وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية الذي سيشارك بالقمتين.

وتأتي الزيارة برهان والوفد السوداني تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمتين والتي تستضيفهما مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.

ومن المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمتين، وفق مراسل الأناضول.

كما استقبل وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، مساء الأربعاء، نظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، في قصر المؤتمرات بجدة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية"، دون تفاصيل أكثر.

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ويعد هذا أول لقاء في المملكة، بين وزير حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ومسؤول سعودي، منذ هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، بحث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مع حفتر، الذي زار آنذاك الرياض للمرة الأولى، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية.

وتبحث القمة العربية الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.