شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق الآلاف من الأسماك الجمبري بشكل مفاجئ في ساحل المكلا والان مع التفاصيل

وجه فهد كافين وزير الثروة السمكية بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة نفوق الآلاف من أسماك الجمبري بشكل مفاجئ على ساحل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن. وباشرت اللجنة عملها من تاريخ اليوم على ان ترفع تقاريرها الأولية خلال ٤٨ ساعة من بدء مهامها. Advertisements كما وجه كفاين هيئة الأبحاث وعلوم البحار لمتابعة الظاهرة والقيام بمهامها في التعامل مع هذه الظواهر والقيام بدراسات علمية ورفعها للوزارة. وكانت وزارة الثروة السمكية تلقت خلال الساعات الماضية بلاغا بنفوق كميات من الجمبري قذفتها الأمواج الى ساحل الستين بمدينة المكلا.

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