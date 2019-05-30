رسمياً.. انتر ميلان يعلن رحيل سباليتي

رياضة 2019-05-30 | 12:22 74 مشاهدة أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل مدربه لوتشيانو سباليتي. وذكر النادي في بيان عبر "تويتر": "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول". وأضاف النادي بحسب موقع "كورة": "نشكر سباليتي على عمله وما حققناه سوياً ونتمنى له التوفيق". يذكر أن تقارير صحيفة أشارت إلى قرب تعاقد نادي انتر ميلان مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.



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