ولفتت الصحيفة إلى أن دورية الشرطة الأردنية، كانت تمر بشارع البتراء في محافظة إربد، عندما توقفت بجوارها المركبة، مشيرة إلى أن السائق طلب مساعدتهم بصورة عاجلة.
ولأن السيدة كانت على وشك وضع مولودها داخل السيارة، اتصل أفراد الشرطة بأفراد الدفاع المدني والإسعاف، لكن قبل وصولهم كان أفراد الدورية قد تمكنوا من إنجاز عملية الولادة وإخراج الجنين.
وقالت الصحيفة إن مسؤول الدورية قام بالتنسيق مع طواقم الإسعاف هاتفيا، لمساعدة السيدة في وضع جنينها، وضمان سلامة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه بعد إتمام عملية الولادة بنجاح، تم نقل السيدة وطفلها، إلى مستشفى "بديعة" الحكومي في إربد وحالتهما الصحية جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شارع يتحول لغرفة ولادة بمساعدة الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.